25 automobilisten bekeurd tijdens Leidens Ontzet

LEIDEN - De politie in Leiden heeft tijdens de viering van het Leidens Ontzet op 2 en 3 oktober 25 bestuurders bekeurd, onder meer voor rijden onder invloed. In totaal werden zo'n duizend automobilisten gecontroleerd.

In de nacht van 2 op 3 oktober hield de politie in totaal veertien bestuurders aan. Tien van hen zaten met alcohol op achter het stuur. Ook was er een bestuurder die drugs gebruikt had. Daarnaast kreeg iemand die over de stoep reed een bekeuring, zat er een bestuurder tussen die een rijverbod had en reed iemand zonder verzekering.

Tijdens controles in de nacht van 3 op 4 oktober pikte de politie elf mensen eruit die te veel gedronken hadden. Hiervan hadden twee bestuurders pas een rijbewijs, dat ze meteen konden inleveren. Ook bleken drie van de elf bestuurders zonder rijbewijs te rijden. Zij kregen - net als de andere acht bestuurders - een proces-verbaal.



Leidens Ontzet

Op 3 oktober 1574 werd Leiden bevrijd van de Spaanse belegering. Na de bevrijding brak een groot volksfeest uit. De herdenking hiervan is de huidige 3 oktober viering.

Voorafgaand aan de bevrijding heerste er hongersnood onder de Leidse bevolking. Lekker eten en drinken spelen daarom ook een belangrijke rol tijdens het Leidens Ontzet.

