Gegard Mousasi heeft nog één grote wens in MMA: 'Voor eigen publiek vechten'

LEIDEN - Nog drie wedstrijden en dan zit de carrière van MMA-wereldkampioen Gegard Mousasi (33) erop. Daarna wil de Leidse vechter meer tijd vrijmaken voor zijn familie, vertelt hij in een interview met Omroep West. 'Er zijn wel wat leukere dingen dan elke dag met zwetende mannen rollen.'

Vorig weekend verdedigde Mousasi succesvol zijn wereldtitel in het middengewicht van Bellator, de op één na grootste organisatie ter wereld op het gebied van Mixed Martial Arts (MMA). Hij won op overtuigende wijze van Rory MacDonald uit Canada, de regerend wereldkampioen in het weltergewicht.

'De wedstrijd ging vlekkeloos, behalve twee klappen die ik opliep', blikt de Leidenaar terug. 'Op naar de volgende. Voor mij was het gewoon een wedstrijd, maar vanwege de naam van mijn tegenstander was het een supergevecht. Dus ik ben heel blij met het resultaat.'



Bellator naar Nederland?

Zijn volgende tegenstander is de Amerikaanse oud-wereldkampioen jiujitsu Rafael Lovato Jr., die nog ongeslagen is na negen MMA-gevechten. Dat zal vermoedelijk in januari zijn. Maar wat hem vooral enthousiast maakt, is dat Bellator naar Nederland wil komen. 'Ik zou het leuk vinden om voor eigen publiek te mogen vechten. Dan heb ik zo'n beetje alles al gehad.'

En daarna, als zijn loopbaan als topsporter erop zit? 'Dan hoef ik niet meer te werken. Misschien vakantie, baby'tjes maken, leukere dingen doen. Maar ik heb altijd gezegd: het hangt af van de resultaten. Want mocht ik alles heel makkelijk en zonder blessures winnen, en ze bieden me heel veel geld aan, dan is de verleiding heel groot. Maar ik heb met mijn familie afgesproken om na drie wedstrijden echt te stoppen.'

