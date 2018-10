'Krijg een andere relatie met je eten', Voedselfamilies promoten Zuid-Hollands voedsel

DEN HAAG - Tien dagen lang zoveel mogelijk voedsel eten dat is gekweekt in Zuid-Holland. Dat is de uitdaging die de Voedselfamilies doen aan alle inwoners van de provincie. Deze groep boeren, wetenschappers en politici wil bereiken dat we in de toekomst bijna al ons eten van eigen bodem halen.

Het is de bedoeling dat deelnemers met ingang van deze vrijdag tot 15 oktober tachtig procent van hun eten en drinken van Zuid-Hollandse bodem halen. Dat kan goed, vertelt Patrick Kaashoek. 'Koeien leveren leveren melk, kaas en yoghurt, uit de Hoekse Waard halen we graan, aardappelen, suikerbieten en we hebben tomaten, paprika en komkommers uit het Westland.'

'We doen nu alsof dit nieuw is, maar vijftig jaar geleden was dit heel normaal', benadrukt Kaashoek. 'Dit is in de loop van de jaren heel erg veranderd. We zijn het normaal gaan vinden dat ons voedsel de hele wereld over gesleept wordt voordat het op ons bord belandt. Wij willen onder de aandacht brengen dat dit niet normaal is. Dankzij dit initiatief neemt het transport af. En je leert de persoon kennen die jouw voedsel 'maakt'. Zo krijg je een andere relatie met je voedsel. Het wordt persoonlijker. Dit initiatief bedoeld om bewuster keuzes te maken.'