Gemeente Rijswijk waarschuwt voor 'eigen' e-mails Foto: Omroep West

RIJSWIJK - Heeft u misschien woensdag of donderdag een e-mail ontvangen van de gemeente Rijswijk? Let dan goed op, want het zou wel eens kunnen gaan om zogeheten phishingmail. Volgens de gemeente zijn medewerkers gehackt waardoor oplichters hun inloggegevens te pakken hebben gekregen.

Door de phishingactie konden de digitale inbrekers berichten versturen met e-mailadressen van de gemeente Rijswijk, eindigend op @Rijswijk.nl. Het gaat om berichten met als onderwerp 'IT Service', 'ICT Service Desk en 'IT Service Desk' waarin melding wordt gemaakt van de 'Outlook Web App 2018'. Open deze e-mail niet, gooi deze weg en klik zeker niet op de link in het bericht, meldt de gemeente Rijswijk op haar website. Heb je toch het mailtje geopend of op de link geklikt? Wijzig dan zo snel mogelijk het wachtwoord voor de sites waar je dat wachtwoord voor gebruikt en neem contact op met de Fraudehelpdesk. De gemeente Rijswijk heeft de accounts van de betreffende medewerkers afgesloten. Ook worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Internetfraude 'Phishing' - afgeleid van fishing, het Engelse woord voor 'vissen' of 'hengelen' - is een vorm van internetfraude. Daarbij worden mensen naar een valse website gelokt die sprekend op de echte site lijkt. Wanneer ze daar hun creditcardgegevens invullen, komen die in handen van internetcriminelen.