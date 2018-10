Winkels zondagavond langer open in Den Haag

DEN HAAG - Den Haag schroeft de winkelopeningstijden flink op. Op zon- en feestdagen mogen winkels openblijven tot 23.00 uur 's avonds. Nu moeten winkels op die dagen om 18.00 uur dicht. Bovendien kunnen avondwinkels in drukke winkelgebieden twee uur langer openblijven, tot 02.00 uur 's nachts. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Ronald Luyben van Ondernemersvereniging Grote Marktstraat is er blij mee. 'Dit is heel goed nieuws', zegt hij.

Winkels mogen nu van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 23.00 uur open te zijn. Maar op zon- en feestdagen moeten de winkels eerder dicht. Dit was de ondernemersvereniging een doorn in het oog.

'Je ziet dat om 18.00 uur nog heel veel mensen aan het winkelen zijn', zegt Luyben. 'Zij hebben de intentie om langer te blijven maar moeten weg. Wij zijn blij dat we onze gasten nu meer ruimte kunnen bieden.'



Tot 19.00 uur 's avonds open

In de praktijk zullen de ruimere openingstijden niet direct veel veranderen. 'In eerste instantie blijven we op zondag een uur langer open, tot 19.00 uur in de avond', zegt Luyben. 'Maar als in de toekomst blijkt dat er behoefte is om langer open te blijven, dan hebben de winkeliers deze ruimte.'

Luyben verwacht dat de meeste ondernemers in de binnenstad op zondag de deuren langer open zullen houden. 'Het merendeel is enthousiast en kan niet wachten.'



Nieuw college

Op het Haagse stadhuis wordt al langer gesproken over ruimere openingstijden voor winkels, maar het beleid werd nooit werkelijkheid. Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) verwacht dat dit met de komst van het nieuwe college, nu wel gebeurt. Eind van het jaar gaat het voorstel naar de gemeenteraad die het plan moet goedkeuren.

De Mos is blij met het voorstel. 'We merken bij ondernemers en consumenten dat er behoefte is om op andere tijden te kunnen shoppen', zegt hij. 'Die keuze en ruimte geven wij met dit nieuwe voorstel. We laten zien dat Den Haag dé winkelstad is. Dat is goed voor onze lokale economie en het midden- en kleinbedrijf.'



Avondwinkels

Avondwinkels in drukke winkelgebieden krijgen in het voorstel ook meer ruimte. Ze mogen de hele week twee uur langer open, tot 02.00 uur 's nachts. Op zondag kunnen ze al om 10.00 uur open, in plaats van 16.00 uur in de middag. De Mos: 'De verruiming van de tijden geldt niet voor de avondwinkels in woonwijken, om overlast te voorkomen. Bij meldingen van overlast handhaven we bovendien.'