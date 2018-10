Deel dit artikel:













Fietser overleden na botsing met vrachtwagen Het ongeluk gebeurde op de Blekersingel in Gouda. (Foto: AS Media)

GOUDA - Bij een verkeersongeval in Gouda is vrijdagochtend een fietser om het leven gekomen. De fietser zou rond 07.30 uur in botsing zijn gekomen met een vrachtwagen op de Blekersingel.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie bevestigt dat het slachtoffer, van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt, is overleden. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden, volgens de politie een standaardprocedure na een dodelijke aanrijding. Vanwege het ongeluk is de Blekersingel, een belangrijke doorgangsweg langs het centrum van Gouda, afgesloten. Ook veel scholieren maken gebruik van deze weg. De politie heeft de plaats waar het ongeval gebeurde afgezet met zwarte schermen.