Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw (47) overleden na botsing met vrachtwagen Het ongeluk gebeurde op de Blekersingel in Gouda. (Foto: AS Media)

GOUDA - Bij een verkeersongeval in Gouda is vrijdagochtend een 47-jarige vrouw om het leven gekomen. Ze fietste rond 07.30 uur op de Blekersingel toen ze in botsing kwam met een vrachtwagen.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie bevestigde vrijdagochtend dat het slachtoffer aan de gevolgen van het ongeluk overleed. De vrachtwagenchauffeur werd aangehouden, volgens de politie een standaardprocedure na een dodelijke aanrijding. Vanwege het ongeluk werd de Blekersingel, een belangrijke doorgangsweg langs het centrum van Gouda, afgesloten. Ook veel scholieren maken gebruik van deze weg. De politie zette de plaats waar het ongeval gebeurde af met zwarte schermen. Rond 12.30 uur werd de Blekersingel vrijgegeven voor het verkeer.





Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda heeft zich ter plaatse laten informeren over het ongeluk. 'Vreselijk nieuws', schrijft de burgervader op Twitter. 'Veel sterkte en kracht voor alle betrokkenen.'



Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda heeft zich ter plaatse laten informeren over het ongeluk. 'Vreselijk nieuws', schrijft de burgervader op Twitter. 'Veel sterkte en kracht voor alle betrokkenen.'