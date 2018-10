Deel dit artikel:













Ontsnapte stier aan de wandel in Oude Wetering De ontsnapte stier | Foto: Mizzle Media

OUDE WETERING - Voor sommige weggebruikers in Kaag en Braassem was het vrijdagochtend even oppassen geblazen: er liep een losgeschoten stier door de regio. Het dier was even ontsnapt aan de aandacht van een boer.



De jonge stier werd onder meer gezien op een rotonde van de N445, de weg tussen Roelofarendsveen en Leiderdorp. Agenten uit de regio's Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Leiden hebben zich ingezet om te voorkomen dat het dier tijdens de vrijdagochtendspits voor gevaarlijke situaties op de weg zou zorgen. De jonge stier werd onder meer gezien op een rotonde van de N445, de weg tussen Roelofarendsveen en Leiderdorp. Agenten uit de regio's Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Leiden hebben zich ingezet om te voorkomen dat het dier tijdens de vrijdagochtendspits voor gevaarlijke situaties op de weg zou zorgen. Uiteindelijk is het dier door de politie in de wei gezet. De opgeroepen veearts hoefde niet in actie te komen.