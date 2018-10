Deel dit artikel:













Dit wordt de stem van Haagse Harry in de documentaire over Marnix Rueb Burt Rutteman en Sjaak Bral | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Hij is gevonden: de stem van Haagse Harry. Na tientallen aanmeldingen is de winnaar... Burt Rutteman. Dit werd bekend in het radioprogramma Broodje Bral van Omroep West. Burt Rutteman mag de stem van Haagse Harry inspreken in een documentaire van Bart Grimbergen over het leven van Harry's geestelijk vader Marnix Rueb.

'Ik zit helemaal te shaken', zegt de gelukkige winnaar. 'Het is te gek dat ik hieraan mee mocht doen en een eer om deze prijs in ontvangst te nemen.' Volgens documentairemaker Grimbergen waren alle drie de finalisten goed, maar kon er uiteraard maar een de beste zijn. 'En Burt was net iets jonger qua stem.'

Stem van Haagse Harry voor documentaire Kap Nâh De afgelopen weken was Omroep West op zoek naar de stem van Haagse Harry. Dit naar aanleiding van de documentaire 'Kap Nâh', die Omroep West zondag 21 oktober uitzendt. Dan is het bijna vier jaar geleden dat Marnix Rueb - de geestelijk vader van stripfiguur Haagse Harry - overleed. Voor deze documentaire was Omroep West op zoek naar dé perfecte stem van Haagse Harry, zodat die in de documentaire zelf ook te horen is. Uit de tientallen aanmeldingen schopten drie deelnemers het tot de finale. Hierin werd Burt dus uitverkozen als de winnaar en dus dé stem van Haagse Harry. LEES OOK: Zoektocht naar stem Haagse Harry: Willem en Aad zijn kandidaat