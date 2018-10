'De lessen zijn veel leuker', dankzij nieuwe Haagse lesmethode

DEN HAAG - 'Kijk, allemaal groene bekertjes op de tafels', zegt Aysun Toran, juf van de Haagse Prinses Marijkeschool. En dat is een goed teken, want het betekent dat de leerlingen de lesstof snappen. Het is onderdeel van een nieuwe lesmethode die vijf Haagse basisschoolleerkrachten sinds een half jaar gebruiken. 'Echt veel leukere lessen nu', zegt de 9-jarige Ashan.

'Volgens de oude lesmethode geef je eerst klassikaal uitleg en kijk je daarna of er vragen zijn', legt juf Aysun uit. 'Nu leg je ze niks uit, maar vraag je de leerlingen waarom we tot een bepaald antwoord komen.' Als voorbeeld geeft ze een rekensom: 'Ik zet het antwoord al op het bord en vraag ze dan hoe je bij dat antwoord komt. Ze moeten dan zelf uitzoeken hoe dat moet en overleggen daar onderling over.'

Doordat leerlingen op hun eigen niveau aan elkaar 'lesgeven', verlopen de lessen vaak sneller dan normaal. 'Een beetje goede leerkracht kan anderhalf jaar lesstof nu kwijt in één schooljaar', zegt onderwijsadviseur Ben Endlich, die deze onderwijsmethode verzorgt in de Haagse regio. Hij kreeg ruim 120.000 euro om de methode verder te ontwikkelen op scholen in en rond Den Haag.



Veel leuker

De leerlingen van juf Aysun op de Prinses Marijkeschool in Den Haag zijn blij met de nieuwe methode. 'De lessen gaan een stuk sneller en zijn vooral een leuker geworden', aldus de 10-jarige Hassan. 'Je merkt dat de leerlingen ook veel meer zin krijgen in school, daar doe je het uiteraard graag voor', zegt juf Aysun.

De leerlingen van enkele Haagse scholen zijn een half jaar gefilmd door een documentairemaker. 'We maken van deze opnames afleveringen die we aan andere docenten, maar ook ouders kunnen laten zien waarom deze lesmethode zoveel beter is', aldus Endlich.