'Jullie hebben nooit de echte Jack van den Berg bij Katwijk gezien'

KATWIJK - Het kwam donderdagavond als donderslag bij heldere hemel: het vertrek van Jack van den Berg bij Katwijk. Na acht maanden is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen de coach en de regerend landskampioen van de tweede divisie. 'De chemie tussen mij en de groep was er niet. Ik kon niet aan het verwachtingspatroon voldoen', vertelt de 59-jarige trainer een dag na zijn vertrek.

Aan het gezicht van Van den Berg is te zien dat hij ervan baalt. Maar waar het vertrek voor de buitenwacht vrij onverwacht is, voelt dat voor hem niet zo. 'Ik had het niet altijd naar mijn zin bij Katwijk', bekent hij eerlijk. 'Jullie hebben ook niet de echte Jack van den Berg bij Katwijk gezien. Spelers zeiden weleens tegen mij: 'trainer, je moet er meer bovenop zitten'. En daar zit ook wel een kern van waarheid in, ik was minder explosief in bepaalde dingen. Omdat ik de klik met de spelersgroep miste waardoor ik niet altijd mezelf kon zijn.'

Na de verloren wedstrijd tegen Excelsior Maassluis van afgelopen zaterdag, kwam er volgens Van den Berg wat kritiek naar buiten. 'We zijn deze week op het kantoor van Diek Parlevliet (de hoofdsponsor, red.) met elkaar gaan zitten. Toen vroegen ze aan mij: 'Denk je dat het goed gaat komen met de chemie tussen jou en de spelers?' Daarop heb ik gezegd dat ik ze dat niet kon beloven. Als het in een half jaar niet lukt, waarom zou dat dan het komende half jaar wél gaan gebeuren? Zo is er besloten om, in goed overleg, uit elkaar te gaan.'



In goed overleg

Katwijk-voorzitter Mart Vergouwen zei donderdag tegenover Omroep West dat Van den Berg zelf aan heeft gegeven het niet meer te zien zitten, maar dat is volgens de coach niet zo gegaan. 'Nee. Je gaat niet naar het kantoor van Parlevliet als er niets aan de hand is.' Maar: 'Het is écht in goed overleg gegaan. Dat hoor je vaker. Maar dat is in dit geval echt zo.'

De klik, het gevoel, de band. Van den Berg voelde al vanaf het begin dat het er met zijn spelers niet was. Toch werd hij met Katwijk wel kampioen van de tweede divisie. Vlak na de winterstop nam hij het stokje over van Dick Schreuder. Het was naar eigen zeggen een lastige periode. Maar in de zomerstop heeft hij niet overwogen om toen al weg te gaan.



Opnieuw beginnen

'Eigenlijk heb ik daar voor de wedstrijd tegen Excelsior Maassluis van afgelopen zaterdag ook niet aan gedacht. Kijk: ik had het niet naar mijn zin. Maar in de zomer dacht ik opnieuw te kunnen beginnen, met een eigen voorbereiding. Maar er was onder de spelers toch een bepaalde beeldvorming, die ik nooit echt heb kunnen draaien.'

Nu Van den Berg weg is bij Katwijk, is er toch ook wel een bepaalde last van zijn schouders gevallen. 'Aan de ene kant ben ik wel opgelucht. Ik denk namelijk dat dit echt het beste is. Maar als het dan ineens wel zo ver is, dan word je daar af en toe wel mee geconfronteerd. We hebben wat dat betreft misschien ook wel pech gehad. Dit seizoen hebben we goede momenten gehad. Maar die waren er misschien wel té weinig om het goede gevoel wél te krijgen.'



Cees Bruinink

De komende wedstrijden zal Cees Bruinink, de technisch manager, de honneurs waarnemen. De opvolger van Van den Berg is nog niet bekend. Assistent-trainer Wim Schaap heeft zich na het vertrek van Van den Berg met hem. Hij heeft zijn contract na de training van donderdag per direct ingeleverd.