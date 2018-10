Vijftien maanden celstraf voor plofkraker Bodegraven

BODEGRAVEN - Abdelhamid S. moet vijftien maanden de cel in voor de plofkraak op 11 januari in winkelcentrum Vromade in Bodegraven. Ook moet hij ruim 43.000 euro betalen aan de getroffen bedrijven. Dat heeft de rechter deze vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie eiste twee jaar cel.

S. bekende twee weken geleden dat hij de plofkraak pleegde. Tot die tijd zweeg de 35-jarige dader. Tijdens de inhoudelijk behandeling van de zaak vertelde S. dat hij zou trouwen, maar dat hij zijn geld voor de bruiloft had verspeeld. Toen hij werd benaderd om mee te doen aan een plofkraak, zei hij uiteindelijk ja.

Samen met een andere man pleegde hij de plofkraak op een pinautomaat in een kantine van sporthal 'Sporthoeve'. De hele kraak werd vastgelegd. Op beelden was te zien dat de deur van de naastgelegen snackbar werd ingeslagen. Toen bleek dat de glazen tussendeur dichtzit, sloegen de mannen de deur van de sporthal in.



Wie is de handlanger van S.?

Eenmaal binnen staken ze vuurwerk in de automaat. De plofkraak mislukte echter, waarna beide mannen op een scooter vertrokken. De schade was enorm. Overal lag glas en de pinautomaat was onherstelbaar beschadigd. Daarom eisten de Rabobank, de getroffen snackbar en de gemeente die de sporthal beheert in totaal een bedrag van meer dan 43.000 euro.

Na vijf maanden werd S. uiteindelijk aangehouden. Hij had zijn hand opengehaald bij het inslaan van de ruit en liet zes bloedsporen achter. Het duurde zo lang voordat hij werd aangehouden, omdat de politie hoopte meer te weten te komen over zijn handlanger. Maar ook in de rechtszaal wilde S. niets over zijn mededader vertellen.

