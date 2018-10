Vermiste man (62) uit Hillegom weer terecht

HILLEGOM - De 62-jarige Harry uit Hillegom, die sinds dinsdag was vermist, is weer terecht. Dat laat de politie weten.

De man was dinsdagmiddag vertrokken vanaf zijn huis en was sindsdien spoorloos. Zijn familie had geen idee waar hij heen ging en maakte zich zorgen over zijn gezondheid.

Volgens de politie is het mogelijk dat hij niet meer in Hillegom was. Waar de 62-jarige man is gevonden, is niet bekend gemaakt. Hij wordt met zijn familie herenigd, meldt politie Bollenstreek Noord op Facebook.

