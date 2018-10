Molenprijs gaat aan Aarlanderveen voorbij

AARLANDERVEEN - De Molenprijs 2018 gaat niet naar de derde molen van de molenviergang in Aarlanderveen. Dat bleek vrijdagmiddag tijdens de prijsuitreiking. Molenaar Eric van den Bosch wilde het prijzengeld van 95.000 euro gebruiken om de molen te renoveren. Dat kost in totaal een half miljoen euro. Maar de molen werd derde.

Er zijn verschillende onderdelen die vervangen moeten worden, zoals het rietdek. Dat is al honderd jaar oud en begint naar beneden te zakken. Het geeft al een paar jaar problemen. Maar Van den Bosch was genomineerd voor de restauratie van de stalen roede. Zonder die roede kan de molen niet functioneren.

De molen van Van den Bosch is onderdeel van de molenviergang van Aarlanderveen. Die is uniek: het zijn de enige molens ter wereld die nog worden ingezet als hoofdbemaling voor de polder. 'Ik hoop echt dat ik win, want dan blijft deze prachtige molen bewaard en kunnen we het overtollige water bemalen', zei de molenaar eerder tegen Omroep West.



Wel 8.277 euro

De molen in Aarlanderveen wint wel 8.277 euro, omdat er per uitgebrachte stem 1 euro naar de vier verliezende finalisten gaat. Molen De Lastdrager in Hoogwoud heeft gewonnen en krijgt 95.000 euro voor een nieuw molenhart.