A44 weer vrij na autobrand bij Oegstgeest De auto is verwoest. (Foto: Regio15)

OEGSTGEEST - De A44 was vrijdagmiddag in de richting van Den Haag een tijdje afgesloten. Bij Oegstgeest stond een auto in brand. Rond 14.00 uur werd de weg weer vrijgegeven.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar de auto is verwoest. De wegafsluiting leidde rond 13.45 uur tot een file van drie kilometer.