Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jaar cel geëist tegen restauranteigenaar vanwege 'moderne slavernij' In deze vieze keuken waren de illegale en verstandelijk beperkte arbeiders aan het werk. (Foto: OM) De illegale keuken achter een winkelpand in Delft. (Foto: OM)

DEN HAAG - Tegen een 44-jarige Hagenaar is vrijdag bij de Haagse rechtbank een jaar celstraf geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De man zou in 2015 enkele illegale werknemers hebben uitgebuit voor zijn restaurant aan het Paul Krugerplein. In werkruimtes in Delft en Poeldijk liet hij Indiërs zonder verblijfsvergunning bij temperaturen van rond de veertig graden hele nachten bananenchips, roti's en bara's bakken. De werknemers kregen daarvoor niet of nauwelijks betaald.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de Hagenaar ervan misbruik te hebben gemaakt van hun kwetsbare positie. Hij omschreef de werkruimtes als een 'amateuristische, vieze bende waarin u en ik te nog geen dag hadden volgehouden'. De vloer was spiegelglad van het bakvet. Een verstandelijk beperkte vrouw, de enige van de drie slachtoffers met verblijfspapieren, zou door de Hagenaar regelmatig zijn uitgekafferd. Twee slachtoffers werkten in vieze ruimten achter een winkel in Delft. Het derde slachtoffer moest werken in een huis in Poeldijk, waar ook nog hennep stond.

'Mensen helpen' De verdachte is zich van geen kwaad bewust. 'Ik heb zelf ook op straat geleefd en wilde deze mensen helpen.' Hij zou hen thuis hebben opgehaald en na het werk weer hebben thuisgebracht. Tijdens het werk kookte hij voor hen, zei hij. Niemand was verplicht om te komen werken en zijn werknemers kregen zwart betaald. Kortom: van het geld dat ze kregen, hoefden ze niets af te dragen, aldus de Hagenaar. Volgens hem zijn de aangiftes vooral gedaan omdat de vermeende slachtoffers na het doen van aangifte een verblijfsvergunning zouden krijgen. 'Toen we met het werk dreigden te stoppen omdat we nauwelijks iets betaald kregen, dreigde hij ons bij de politie aan te geven', zegt een van de slachtoffers. In hun aangiftes spreken ze over werkdagen van twaalf tot twintig uur lang. Terwijl zij zich afbeulden, zou de verdachte in een naastgelegen kamertje hebben liggen slapen. De beloofde 50 euro per werkdag werd zelden uitbetaald, aldus de slachtoffers.

Vrijspraak De advocate van de Hagenaar zegt dat de aangiftes elkaar op belangrijke punten, zoals de werktijden en de uitbetaling, tegenspreken. Zij sprak van een 'redelijk salaris' en vroeg de rechtbank haar cliënt vrij te spreken. Op 19 oktober doet de rechter uitspraak. LEES OOK: Restauranteigenaar aangehouden in onderzoek naar 'moderne slavernij'