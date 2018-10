Deel dit artikel:













Ouder worden is hartstikke leuk, toch? Jet Sol ging op zoek naar de leuke kanten van ouder worden | Foto: Omroep West

REGIO - Het is vandaag Nationale Ouderendag en dus worden overal in onze regio ouderen in het zonnetje gezet. Er wordt vaak geklaagd over ouder worden. Maar het is ook hartstikke leuk, toch? Jet Sol ging op zoek naar de leuke kanten van ouder worden.