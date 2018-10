Deel dit artikel:













'Laat onderzoekers in Turkije bijstandsfraudeurs opsporen' Archieffoto ANP

DEN HAAG - Als het aan de Haagse VVD ligt, gaat de gemeente commerciële bureaus gebruiken om te onderzoeken of Turkse bijstandsontvangers in Den Haag fraude plegen. Deze onderzoeksbureaus maken volgens de partij gebruik van Turkse advocaten, makelaars en taxateurs en kunnen daardoor sneller achterhalen of bijstandsontvangers in Turkije bijvoorbeeld een huis bezitten. De Haagse VVD vraagt aan de gemeenteraad of dit plan uitgevoerd kan worden.

Dat doet de partij na een uitspraak afgelopen maandag door de Centrale Raad van Beroep. Die oordeelde in hoger beroep dat gemeenten bureaus mogen inschakelen om in Turkije vermogensonderzoek te doen. Na onderzoek bleek dat één op de vijf Turkse Nederlanders wordt verdacht van fraude met uitkeringen, bijvoorbeeld omdat ze een huis bezitten in Turkije en dit niet melden.

'Ernstige vorm van fraude' 'Een uitkering ontvangen terwijl je een huis bezit in het buitenland is een ernstige vorm van fraude. Ik ben blij met de uitspraak van de rechter', zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen. 'Het verzwijgen van buitenlands inkomen en vermogen door bijstandsontvangers moet stevig worden aangepakt. Ik hoop dat de gemeente in gaat op ons verzoek en snel werk maakt van de mogelijkheid om commerciële bureaus in te schakelen bij het opsporen van verzwegen buitenlands vastgoed.'