Celstraf voor bedreigen Geert Wilders

Geert Wilders in Schilderswijk | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Een 40-jarige man die vorig jaar april via Twitter ernstige bedreigingen stuurde naar PVV-leider Geert Wilders, is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeventien dagen, waarvan veertien voorwaardelijk. 'Geweld en dreigen met geweld slaan het politieke debat dood', aldus de rechter over de straf. 'Social media zijn geen vrijplaats voor grensoverschrijdend gedrag.'

Met de celstraf krijgt de man, Faical el H., een zwaardere straf dan de werkstraf van vijftig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken die het Openbaar Ministerie (OM) tegen hem had geëist. De rechtbank vindt een taakstraf niet haalbaar omdat niet duidelijk is waar El H. is.

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en zowel zijn advocaat als de reclassering heeft geen contact met hem kunnen leggen. Omdat de man flinke schulden heeft, is ook een geldboete niet zinvol. Daarom besloot de rechter tot een gevangenisstraf. Wanneer de man zijn straf gaat uitzitten is dus nog niet bekend.



Zeer bedreigende berichten

De berichten op Twitter waren volgens de aanklager zeer bedreigend ('uiteindelijk gaat je kop eraf') en gingen vergezeld van afbeeldingen van onder meer vuurwapens en messen, een bom, en een beul met een hakbijl en een afgehakt hoofd.

El H. had al aan de politie bekend dat hij de tweets naar de politicus had gestuurd, maar gezegd dat ze niet als bedreiging waren bedoeld. Volgens hem ging het om beeldspraak. Zo stond het pistool voor beeldschieten en een mes voor het ontleden van het verhaal. Hij vond dat Wilders hem had kunnen bellen als hij het niet begreep, zodat ze de discussie konden aangaan.