Een apparaatje moet mensen overhalen elektrisch te gaan rijden

DEN HAAG - Het elektrisch rijden in Den Haag moet een vlucht nemen. Dat vindt de gemeente Den Haag. Om dat te stimuleren start de gemeente samen met de ANWB een project om onder andere duidelijk te maken wat elektrisch rijden kost.

Volgens de ANWB zijn veel mensen geïnteresseerd in elektrisch rijden, maar hebben sommigen twijfels over het aanschaffen van een elektrische auto. De kosten van zo'n nieuwe auto zijn bijvoorbeeld niet gering en ook valt de afstand die de wagens kunnen afleggen soms tegen.

Om te bekijken of elektrisch rijden wat is voor bestuurders, heeft de ANWB de 'connector' ontwikkeld. Dat apparaat komt in de huidige auto van een automobilist en legt drie maanden lang rijgegevens vast. Aan de hand van die gegevens wordt berekend hoeveel een elektrische auto de bestuurder kost aan onderhoud en wegenbelasting en hoe vaak hij zou kunnen 'stranden' omdat zijn accu leeg is.



Inzicht geven

'Deels willen we mensen met deze connector enthousiasmeren voor elektrisch rijden', legt Marco van Eenennaam van de ANWB uit. 'Maar we willen ook inzicht geven. Wij kunnen wel zeggen dat mensen elektrisch moeten gaan rijden, maar mensen hebben oprechte twijfels en ervaren belemmeringen. De eerste stap is om mensen het goede inzicht te geven.'

Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is enthousiast over het project. 'Den Haag is al een hele tijd bezig om elektrisch vervoer aan te moedigen', zegt zij. 'Den Haag heeft de meeste laadpalen van alle grote steden in Nederland, dus de infrastructuur is op orde. Wat wij vandaag doen is duizend connectoren uitdelen. Hiermee hopen we mensen te stimuleren om elektrisch te gaan rijden.'



Grote Markt

Maarten Hinloopen hoeft niet gestimuleerd te worden. De uitbater van zes horecazaken op de Grote Markt rijdt al elektrisch. Voor het bevoorraden van zijn zaken gebruikt hij een elektrische bestelbus. 'Wij gebruiken de auto voor distributie in de stad, dus van ons pakhuis naar de verschillende bedrijven', legt hij uit. 'Maar hij komt ook net buiten de stad, in Delft of Berkel en Rodenrijs.'

Hinloopen is tevreden over de auto. 'Elektrisch rijden is erg fijn. Bovendien heb je vanwege het ontbreken van een verbrandingsmotor geen onderhoudskosten en brandstofkosten meer. Maar het is ook een bewuste keuze. Ik vind het noodzakelijk om zo duurzaam mogelijk te zijn. Daarom koken we in onze keukens voor een groot deel vegetarisch en we rijden dus elektrisch.'