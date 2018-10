'Er zijn videoscheidsrechters die nog aan de babyvoeding zitten'

DEN HAAG - Komend eredivisieweekend worden er voor het eerst assistent-scheidsrechters ingezet als VAR. In de afgelopen weken zijn ze door de KNVB opgeleid voor die functie. Ondertussen blijft de videoscheidsrechter wekelijks de gemoederen bezig houden.

Eén van de voorbeelden uit het vorige weekend was de penalty die ADO Den Haag in veel ogen gekregen zou moeten hebben, toen Tomáš Necid onderuit werd getrokken in de wedstrijd tegen SC Heerenveen (1-1). 'Necid wordt uitgekleed! Shirtje ruilen doen ze toch echt pas na afloop van de wedstrijd', zegt Dick Jol vrijdag in TV West Sport.

De oud-scheidsrechter (62) kan bij het opnieuw bekijken van de wedstrijdbeelden z'n ogen nog steeds niet geloven. 'Onbegrijpelijk! De scheidsrechter (Siemen Mulder, red.) staat er goed voor en ziet het gebeuren. Maar de VAR had hem ook in kennis moeten stellen en moeten dwingen te gaan kijken naar de beelden op dat moment.'



Vlag in de hand

'Ik heb het idee dat de VAR vaak niet de ervaring heeft van een eredivisie-scheidsrechter. Als een eerste divisie-scheidsrechter een eredivisie- of zelfs FIFA-scheidsrechter moet gaan dwingen naar de beelden te kijken, dan denkt 'ie misschien wel; dat doe ik maar even niet. Het gaat om ervaring, er zitten nu videoscheidsrechters die nog aan de babyvoeding zitten.'

'Ook de assistent-scheidsrechters die komend weekend voor het eerst ingezet gaan worden als VAR hebben dus geen ervaring', vervolgt Jol. 'Die hebben alleen maar met de vlag in de hand gelopen. Je moet echt praktijkervaring hebben om als VAR de scheidsrechter te kunnen helpen'.



Discutabele situaties

Dick Jol gaat in TV West Sport uitgebreid in op de VAR en de arbitrage in de eredivisie en beoordeelt aan de hand van wedstrijdbeelden een aantal discutabele situaties in recente competitieduels van ADO Den Haag.