Quick Boys-spits Steltenpool staat droog, maar wanhoopt niet: 'Straks vallen ze wel goed'

KATWIJK - Bert Steltenpool, de spits van Quick Boys die afgelopen seizoen werd aangetrokken, heeft de seizoensstart van zijn nieuwe club met gemengde gevoelens beleefd. De sportieve resultaten van het team zijn uitstekend, maar tot scoren kwam Steltenpool nog niet.

'Iedereen weet natuurlijk dat ik graag mijn doelpunten maak, helaas is dat nog niet gelukt. Maar ja, aan de andere kant geven de behaalde resultaten weer een positief gevoel', zegt Steltenpool.

Steltenpool startte de eerste vijf wedstrijden in de basis, maar moest vorig weekend in de uitwedstrijd tegen Hoek genoegen nemen met een invalbeurt. Dennis Kaars startte in de basiself. Steltenpool zelf is daar vrij nuchter onder. 'Kijk ik heb de afgelopen vijf wedstrijden niet gescoord, en dan is het logisch dat de trainer eens iets anders gaat proberen.'



Geen zorgen

Ondanks dat de nieuwe spits nog droog staat, maakt hij zich geen zorgen. 'Ik doe gewoon hetzelfde als ik altijd al deed bij Spakenburg. Nu vallen de balletjes net even niet goed en als ze straks wel goed vallen, dan gaan ze er gewoon in. Dat weet ik zeker.'

Zaterdag speelt Quick Boys de derby in de derde divisie tegen FC Lisse. De wedstrijd is live te volgen via 89.3 Radio West.

LEES OOK: 'Jullie hebben nooit de echte Jack van den Berg bij Katwijk gezien'