WASSENAAR - De afgelopen dagen zijn drie hennepplantages opgerold in Wassenaar. Dat meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden, een man van 44 jaar uit Amsterdam.

Een buurtbewoner had de politie getipt over een hennepkwekerij aan de Pieter Postlaan. Daar werden duizend planten gevonden. Bij deze kwekerij is de verdachte aangehouden, in zijn woning werden ook geld en sierraden gevonden. Tijdens het onderzoek werden aanwijzingen gevonden voor een andere plantage aan de Verlengde Kerkeboslaan. Op die plek bleken 1500 planten te staan.

Maar hiermee was het nog niet gedaan, want ook aan de Schouwweg werd een plantage in een woning opgerold. Hier stonden 1700 planten.

