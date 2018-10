Handige tips om je te wapenen tegen cybercrime

DEN HAAG - Je doet je voordeur elke dag en nacht goed op slot tegen inbrekers. Maar hoe zit het met je digitale voordeur? De meeste mensen hebben geen aandacht voor de ingang naar hun digitale bezittingen. Terwijl je je toch makkelijk kan wapenen tegen cybercrime, blijkt op een workshop in Den Haag.

'We doen te weinig aan beveiliging. En dat is zonde', zegt etisch hacker Thijs Bosschert tijdens een workshop op de MKB Cyber Awaress in Den Haag. 'Terwijl digitaal beveiligen vrij makkelijk is.'

Zodra een medewerker van een bedrijf op een bijlage of link klikt waar een virus in verstopt zit, kan het hele bedrijf vaak nergens meer bij. 'Het kan ervoor zorgen dat het bedrijf helemaal plat komt te liggen. En dat kan zelfs leiden tot een faillissement', zegt Bosschert.



Tips

Handige tips om je digitale beveiliging op orde te hebben zijn vrij eenvoudig volgens Bosschert. 'Ten eerste: Update de software. Dus heel simpel, als er een update is, installeer hem meteen. Twee: Installeer een anti-virusprogramma. Drie: Ga veilig om met wachtwoorden. En dat betekent dat je steeds unieke wachtwoorden gebruikt.' Als laatste tip adviseert Bosschert om in de cloud te werken.

LEES OOK: Column: Digitale doe-het-zelf-opsporing