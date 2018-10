'Scheveningen zorgt tegen AFC voor de ommekeer in de tweede divisie'

DEN HAAG - Vanaf dit seizoen spelen we bij Omroep West Sport de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vier amateurvoetbalwedstrijden voorspellen én het duel van ADO Den Haag. Aletha Leidelmeijer heeft tot nu toe als enige het merendeel van de wedstrijden goed voorspeld. Ze had bij haar eerdere voorspelling drie van de vijf wedstrijden goed. Met de Fox Sports-presentatrice gaan we proberen om een keer het formulier helemaal goed in te vullen.

Leidelmeijer is tegenwoordig het uithangbord van Fox Sports in het weekend. Ondanks dat dit een drukke baan is wil ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op de Omroep West Toto. 'Kun je over een half uur terugbellen', klinkt het dan ook als we contact opnemen. 'Ik ga eerst met Lex Schoenmaker junior overleggen voordat ik mijn uitslagen doorgeef.'

Een half uur later hebben we Leidelmeijer weer aan de lijn. 'Ik heb de uitslagen'', zegt ze vrolijk.



Dan gaan we beginnen Aletha. Als eerste Scheveningen - AFC. Wie gaat er met de buit vandoor?

'Scheveningen wint dat. Ze gaan verrassen. Deze wedstrijd zorgt voor de ommekeer in de tweede divisie. Al moet ik wel zeggen dat ik fan ben van de broertjes Teijsse. Dus die gun ik allebei een doelpunt. Die scoren ieder in een helft. Maak er maar van dat Scheveningen wint in een doelpuntrijk duel.'

'Ik wens trouwens Willem van Zuilen succes. Die broertjes hebben ons bij Fox voor de gek gehouden. Ze zijn ook zo lastig uit elkaar te houden. Hopelijk lukt het Willem wel.'

'Ohh, ik zie dat Lex junior gelijkspel heeft gezegd. We houden dezelfde motivatie, alleen wordt het een gelijkspel. Okay?'

Ik vind het helemaal prima. HHC Hardenberg - Katwijk is de volgende wedstrijd. Hoe reageert Katwijk op het vertrek van Jack van den Berg?

'Dat wint Katwijk. Ik ga voor het shockeffect dat is ontstaan door het vertrek van Jack. Katwijk heeft natuurlijk twee keer verloren vorige week. Dus die gaan zich revancheren.'

Dan Quick Boys dat samen met Noordwijk koploper is. De Katwijkers spelen tegen streekgenoot Lisse. Blijven de punten op Nieuw Zuid?

'Leuk is dat. Een echte Bollenstreek-derby. De medekoploper houdt de punten in eigen huis. Quick Boys wint.'

Dan TEC tegen HBS. 'De Kraaien' bestaan die dag 125 jaar. Wordt dat jubileum kracht bij gezet met een overwinning?

Deze wedstrijd is inmiddels verplaatst naar 11 november (red.)

'Bij deze heb ik echt met Lex junior moeten overleggen. Het jubileum krijgt geen feestelijk tintje. Dit wordt winst voor TEC. Helaas voor HBS.'

Als laatste ADO Den Haag - FC Groningen. Winnen de mannen van Fons Groenendijk?

'Ahh, Danny Buijs tegen zijn ouwe clubje. Ik hoop wel dat FC Groningen weer de oude wordt. ADO speelde vorige week gelijk tegen Heerenveen, ik denk dat ze tegen Groningen ook gelijkspelen. De noorderlingen gaan de weg geleidelijk omhoogvinden en daar hoort een gelijkspelletje tegen ADO bij. Er wordt door beide clubs gescoord. Dan zien we een juichende Danny Buijs en dat vinden we allemaal mooi.'