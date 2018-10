Cirque du Soleil komt naar Den Haag: 'Dit is geweldig voor onze stad'

DEN HAAG - Het Malieveld in Den Haag wordt vanaf 2019 de vaste locatie voor het internationale circus Cirque du Soleil. Dat laat de gemeente Den Haag weten. Wethouder Richard de Mos is blij met het binnenhalen van het circus. 'Dit is voor onze stad geweldig, een absolute topattractie.'

Het is de bedoeling dat het circus in het najaar van 2019 voor het eerst in Den Haag te bewonderen is en dat het daarna regelmatig terugkeert. 'Wekenlang staat het Malieveld in het teken van het Cirque du Soleil en dit is dan zo'n evenement dat voor veel bezoekers in ons mooie Den Haag gaat zorgen', zegt De Mos.

Cirque du Soleil begon in 1984 met twintig straatartiesten en staat bekend om zijn vernieuwende circuskunst. De organisatie is opgericht in het Canadese Montreal en trok inmiddels meer dan 180 miljoen bezoekers in 450 steden in zestig landen. Er werken nu ruim 4.000 mensen, afkomstig uit bijna 50 landen.

Welke show in Den Haag te zien is, wordt in maart volgend jaar bekendgemaakt.

