Stormloop op kaarten Harrie Jekkers: extra voorstellingen

DEN HAAG - Harrie Jekkers speelt volgend jaar zomer drie weken lang extra voorstellingen van zijn cabaretvoorstelling Achter de duinen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Vanwege een stormloop op de kaarten gaat Jekkers ook van 2 tot en met 20 juli 2019 optreden met zijn show.

Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat Jekkers voor het eerst sinds 23 jaar weer in het theater te zien is met een solocabaretvoorstelling, die hij van september 2018 tot en met juni 2019 op zondagmiddag in Den Haag speelt. Na deze bekendmaking, waren de voorstellingen in een mum van tijd uitverkocht. Eerder deze week werd al bekend dat de solo-voorstelling is verlengd tot en met de zomer en daar komt nu dus nog de zomer bij.

Jekkers: 'In navolging van Paul van Vliet, die vroeger in de zomer in het Circustheater optrad, dacht ik: "kom ik doe er deze zomer nog drie weekjes bij". Als je iemand opvolgt, moet je het goed doen.' De extra zomervoorstellingen vinden 's avonds plaats, gedurende drie weken op de dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.