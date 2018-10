Tim Oliehoek geprezen voor 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen'

STOMPWIJK - De Stompwijkse regisseur Tim Oliehoek heeft met de regie van 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen' twee Gouden Kalveren in de wacht gesleept. De tv-serie viel in de prijzen en kreeg een Gouden Kalf voor het beste TV Drama en hoofdrolspeler Kees Hulst werd ook beloond met een Gouden Kalf.

'Het geheime dagboek van Hendrik Groen' gaat over de bewoners van een bejaardentehuis in Amsterdam-Noord. André van Duin, Kees Hulst en Olga Zuiderhoek spelen de hoofdrollen.

De serie is gebaseerd op de bestseller 'Pogingen iets van het leven te maken, het geheime dagboek van Hendrik Groen'. Martin van Waardenberg schreef het script. Tim Oliehoek is onder meer bekend als regisseur van de films Buy or Die, Pizza Maffia en Chez Nous. In 2016 regisseerde Oliehoek de serie 'De zaak Menten'. Die serie won ook een Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama.

Op Twitter deelde Oliehoek zijn blijdschap. 'Ik droom'.





