Late gelijkmaker AFC saboteert Scheveningse stunt

DEN HAAG - Aan het duel tegen tweede divisie-koploper AFC heeft Scheveningen zaterdag een punt overgehouden. De Schollenkoppen kwamen enorm vroeg in het duel op voorsprong, gingen met een achterstand rusten, kwamen daarna weer aan de leiding, maar pakten uiteindelijk niet de volle buit. Vlak voor tijd werd een Scheveningse stunt geslacht door een late goal van de Amsterdammers: 3-3.

De openingsfase van de wedstrijd was doelpuntrijk en leuk om naar te kijken. Precies zeventien seconden duurde het voordat Scheveningen een strafschop kreeg. Het was de snelst gegeven penalty ooit in de historie , die uiteindelijk door Peters werd benut. Raily Ignacio, topscorer van de Amsterdammers, maakte echter al snel weer gelijk: 1-1.

Debutant Scheveningen was zeker niet kansloos tegen de koploper, maar ging wel met een achterstand rusten. Na defensief geschutter kon Kenny Teijsse, het broertje van oud-Quick Boys-speler Yordi Teijsse die ook bij AFC speelt, eenvoudig de 1-2 binnenschieten.



Weer een penalty

Scheveningen kreeg historisch vroeg in de wedstrijd een penalty mee en ook vlak na de thee kreeg de thuisploeg een 'pingel' toegewezen. Peters ging opnieuw achter de bal staan en schoot wederom feilloos binnen. De arbiter van dienst was op dreef met het geven van strafschoppen, want niet veel later mocht ook AFC aanleggen, maar Ignacio schoot hoog over en verzuimde daarmee zijn ploeg op voorsprong te schieten.

De mispeer van Ignacio leek uiteindelijk een dure fout te worden, want vijftien minuten voor het eind schoot Rog Scheveningen weer op voorsprong. De buit leek binnen, maar niets was uiteindelijk minder waar. Enkele luttele minuten voor het eind werd het alsnog 3-3.

Scoreverloop Scheveningen - AFC 3-3 (1-2): 1-0 Peters (strafschop), 1-1 Ignacio, 1-2 Kenny Teijsse, 2-2 Peters (strafschop), 3-3 Linthorst

Bijzonderheid: Raily Ignacio (AFC) mist strafschop