Van Leeuwens Rijnsburgse Boys laat Jong Vitesse brullen, maar niet bijten

RIJNSBURG - Masies Artien heeft Rijnsburgse Boys aan de derde overwinning op rij geholpen. De lastige thuiswedstrijd tegen Jong Vitesse werd zaterdagmiddag door een late goal van hem met 4-3 gewonnen. Door de overwinning hebben 'de Uien' zich in de top drie van de tweede divisie genesteld.

Rijnsburg ging rusten met een 1-2 achterstand. Joel Tillema liet het Rijnsburgse sportpark al na drie minuten ontploffen, maar daarna namen de bezoekers uit Arnhem de regie over. Vlak na de gelijkmaker viel namelijk ook de tweede goal van Vitesse.

In de tweede helft zette Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys naast Jong Vitesse, 2-2. Even nam het zelfs de leiding door een goed doelpunt van Max Hudepohl. Het lukte de thuisploeg (opnieuw) niet de voorsprong vast te houden, want Jong Vitesse kwam weer langszij. Artien schoot Rijnsburg uiteindelijk vlak voor tijd alsnog naar de winst.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Jong Vitesse 4-3 (1-2): 1-0 Tillema, 1-1 Acheffay, 1-2 De Beer, 2-2 Tillema, 3-2 Hudepohl, 3-3 Ten Heije, 4-3 Martien