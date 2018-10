Deel dit artikel:













Kozakken Boys dompelt VVSB in blessuretijd in diepe rouw Foto: Orange Pictures

NOORDWIJKERHOUT - VVSB heeft verzuimd de eerste overwinning van het seizoen te boeken. De hekkensluiter van de tweede divisie gaf zaterdagavond een 2-0 voorsprong weg tegen directe concurrent Kozakken Boys. De bezoekers uit Werkendam vochten zichzelf in de tweede helft terug in de wedstrijd en schoten in de blessuretijd de winnende treffer binnen: 3-4.

Arno Dijkstra en Lulinho Martins scoorden voor VVSB in de eerste helft. Ahmed El Azzouti deed vlak na de rust met een goede omhaal namens Kozakken Boys iets terug namens die ploeg. De marge was dus slechts één, maar toen Tommy Bekooij die weer terugbracht naar twee, leek er weinig aan de hand. Maar daar vergiste de ploeg van trainer Jack Honsbeek zich in. Binnen tien minuten lukte het Kozakken Boys langszij te komen. Sven Verlaan had vlak voor tijd nog de 4-3 op zijn pantoffel, maar die werd ternauwernood van de lijn gehaald. In de blessuretijd was het wel raak voor Kozakken Boys. El Azzouti schoot de winnende binnen en dompelde VVSB daarmee in diepe rouw. Door de nederlaag blijft VVSB laatste in de tweede divisie, zonder overwinning. Scoreverloop VVSB - Kozakken Boys 3-4 (2-0): 1-0 Dijkstra, 2-0 Martins, 2-1 El Azzouti, 3-1 Bekooij, 3-2 Stout, 3-3 Van Eijma, 3-4 El Azzouti