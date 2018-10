Herdenking slachtoffers Oranjehotel en Doodencel 601

DEN HAAG - In de Scheveningse gevangenis is bij het Oranjehotel zaterdag de jaarlijkse herdenking gehouden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 26.000 mensen op last van de Duitse bezetters vastgezet in de Scheveningse gevangenis.Onder hen veel verzetsstrijders, waardoor het cellencomplex de geuzennaam 'Oranjehotel' kreeg.

Na een lezing was er een Stille Rondgang langs Doodencel 601. Deze was berucht als de cel waar de gevangenen hun laatste nacht doorbrachten, voordat ze de volgende dag op de Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd.

Omroep West maakte in mei 2018 ter gelegenheid van de dodenherdenking een verhaal in een nieuwe vertelvorm over de Waalsdorpervlakte. Blader in je eigen tempo door de geschiedenis van de Waalsdorpervlakte. Tip: zet je geluid aan.





Werkt het digitale beeldverhaal niet? Gebruik deze link in je browser op je mobiel of tablet: http://verhalen.omroepwest.nl/het-verhaal-achter-de-waalsdorpervlakte#155403



Dichter Jan Campert schreef in 1941'Het lied der achttien doden' over achttien verzetsstrijders die in hun cel op hun executie wachten.

Het lied der achttien dooden

Een cel is maar twee meter lang

en nauw twee meter breed,

wel kleiner nog is het stuk grond,

dat ik nu nog niet weet,

maar waar ik naamloos rusten zal,

mijn makkers bovendien,

wij waren achttien in getal,

geen zal den avond zien.

O lieflijkheid van licht en land,

van Holland's vrije kust,

eens door den vijand overmand

had ik geen uur meer rust.

Wat kan een man oprecht en trouw,

nog doen in zulk een tijd?

Hij kust zijn kind,

hij kust zijn vrouw

en strijdt den ijdlen strijd.

Ik wist de taak die ik begon,

een taak van moeiten zwaar,

maar't hart dat het niet laten kon

schuwt nimmer het gevaar;

het weet hoe eenmaal in dit land

de vrijheid werd geeerd,

voordat een vloekbre schennershand

het anders heeft begeerd.

Voordat die eeden breekt en bralt

het miss'lijk stuk bestond

en Holland's landen binnenvalt

en brandschat zijnen grond;

voordat die aanspraak maakt op eer

en zulk Germaansch gerief

ons volk dwong onder zijn beheer

en plunderde als een dief.

De Rattenvanger van Berlijn

pijpt nu zijn melodie,

- zoo waar als ik straks dood zal zijn

de liefste niet meer zie

en niet meer breken zal het brood

en slapen mag met haar-

verwerp al wat hij biedt

of bood die sluwe vogelaar.

Gedenkt die deze woorden leest

mijn makkers in den nood

en die hen nastaan 't allermeest

in hunnen rampspoed groot,

gelijk ook wij hebben gedacht

aan eigen land en volk

- er daagt een dag na elken nacht,

voorbij trekt iedre wolk.

Ik zie hoe't eerste morgenlicht

door 't hooge venster draalt.

Mijn God, maak mij het sterven licht

- en zoo ik heb gefaald

gelijk een elk wel falen kan,

schenk mij dan Uw gena,

opdat ik heenga als een man

als 'k voor de loopen sta.