Zoektocht naar vermiste vrouw uit Den Haag ten einde

DEN HAAG - De zoektocht naar de 66-jarige Jacinta, die sinds vrijdagavond werd vermist, is ten einde. De vrouw werd door omstanders gezien op een bankje in Mariahoeve, bij Voorburg.

In de wijk Houtwijk ging een aantal agenten op zoek naar de vrouw. Ze zou daar vrijdagavond bij een van de huizen hebben aangebeld. Er waren zorgen omdat de vrouw slecht ter been is. Haar signalement - ongeveer 1.65 meter lang, draagt een groene hoofddoek, groene broek en legershirt - werd snel verspreid. Die zoektocht is nu ten einde.