Duplan, Meißner en Coremans nemen afscheid van publiek ADO Den Haag

DEN HAAG - Édouard Duplan, Thomas Meißner en Tim Coremans hebben voor de thuiswedstrijd van ADO Den Haag tegen FC Groningen afscheid genomen van het Haagse publiek. Het drietal kwam samen tot 118 competitiewedstrijden voor de Haagse club.

Édouard Duplan speelde tussen 2015 en 2018 79 competitiewedstrijden voor de Haagse equipe. Daarin scoorde de Fransman vijf keer. In zijn eerste twee seizoenen was hij basisspeler, zijn laatste seizoen kwam hij vijftien keer in actie in de eredivisie. Op dit moment speelt de vleugelaanvaller voor Sparta Rotterdam.

Thomas Meißner maakte in de winterstop van het vorige seizoen op huurbasis de overstap naar Willem II. De verdediger werd afgelopen zomer definitief overgenomen door de Tilburgers. Hij speelde 38 competitiewedstrijden voor ADO. Bij Willem II heeft hij nog geen basisplaats kunnen afdwingen. Tim Coremans was in zijn Haagse tijd vooral reservekeeper. De Bredanaar speelde één duel in de eredivisie voor ADO Den Haag.

