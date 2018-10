Opstelling ADO Den Haag: Bas Kuipers vervangt geblesseerde Aaron Meijers

DEN HAAG - Bas Kuipers vervangt de geblesseerde Aaron Meijers in de basisopstelling van ADO Den Haag tegen FC Groningen. Voor de rest treedt de residentieclub aan met de gebruikelijke namen.

Als Meijers had gespeeld dan was hij de top tien binnengedrongen van ADO-spelers met de meeste erdivisiewedstrijden. Nu staat hij nog elfde in dat klassement. Nummer tien is Martin Jol. Die kwam gedurende twee periodes tot 188 competitiewedstrijden voor ADO. Meijers staat op 187 competitiewedstrijden. Nummer één in het klassement is Aad Mansveld die tot 459 eredivisieduels kwam.

