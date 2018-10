Deel dit artikel:













Agent schiet op man met getrokken vuurwapen in Haagse Rivierenbuurt Schietpartij op de Boomsluiterskade in Den Haag. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De politie heeft zaterdag een man in zijn been geschoten nadat deze een vuurwapen trok. Dat gebeurde op de Boomsluiterskade, in de Haagse Rivierenbuurt. De gewapende man is met een beenwond naar een ziekenhuis gebracht, bevestigt de politie.

Omstanders meldden al dat er over en weer werd geschoten door een onbekende man en een agent. De politie bevestigt dat de agent op de man heeft gevuurd. De agent is ongedeerd gebleven. De politie heeft de plek waar geschoten is afgezet met roodwitte linten. Op de stoep ligt een vuurwapen en een gele motorhelm. De Rijksrecherche gaat onderzoeken of er door de politie rechtmatig geschoten is, een standaardprocedure bij schietincidenten.



De schietpartij vond plaats voor de deur van Woonzorgcentrum Rivierenbuurt. Het pand, dat de bewoners afgelopen voorjaar moesten verlaten in verband met een renovatie, wordt momenteel anti-kraak bewoond.