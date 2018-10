Voormalig Leids wethouder Pechtold stopt als D66-fractieleider in Tweede Kamer

LEIDEN - D66-leider Alexander Pechtold vertrekt als voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer. Dat maakte de voormalig wethouder in Leiden bekend op het najaarscongres van zijn partij in Den Bosch. Het is tijd voor nieuw leiderschap, zo zegt hij.

'Vandaag eindigt het', zei Pechtold. 'Hier op ons congres in Den Bosch stap ik van het podium af. Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op en concludeer ik: ik heb alles gegeven, we hebben er alles uitgehaald. Het is tijd voor nieuw leiderschap.'

In 1989 werd Pechtold lid van D66 om in 1994 namens deze partij raadslid te worden in Leiden. Twee jaar later werd hij wethouder, aanvankelijk met de portefeuille Milieu (1997-2002), en daarna Sport en Cultuur (1997-2003), Grote Stedenbeleid (1998-2002) en Onderwijs en Verkeer en Vervoer/Parkeren (2002-2003). Als wethouder Vervoer blokkeerde hij een lokaal referendum over de RijnGouwelijn, dat er na zijn aftreden in 2007 alsnog kwam. Uiteindelijk werd in 2012 besloten dat de RijnGouwelijn er niet zou komen.

Na zijn wethouderschap in Leiden werd Pechtold burgemeester in Wageningen, partijvoorzitter van D66 en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing in het tweede kabinet-Balkenende.



Succes

In 2006 werd Pechtold tijdens het partijcongres in Den Haag gekozen tot politiek leider van de partij. Daarmee boekte hij grote successen. In drie opeenvolgende Kamerverkiezingen - in 2010, 2012 en 2017 - wist Pechtold extra zetels te halen. D66 heeft nu 19 zetels in de Tweede Kamer.

Toch raakte zijn status de afgelopen twee jaar in verval, mede door perikelen in de privésfeer. Zo raakte hij afgelopen voorjaar in opspraak toen bekend werd dat hij een appartement in Scheveningen had gekregen, een geschenk van een bevriende Canadese ex-diplomaat. Pechtold beschouwt het als een privékwestie.



Sterk in debat

Pechtold kreeg in zijn twaalf jaar fractieleiderschap een reputatie van een geducht debater. Hij voelde zich als een vis in het water in de Tweede Kamer. In het debat zocht hij vaak de confrontatie met PVV-voorman Wilders, wiens ideeën over islam en asiel hij fel bestreed. Pechtold beschuldigde Wilders onder meer van het doen van xenofobe en racistische uitspraken.

Inmiddels doet zijn partij, sinds vorig jaar een van de vier coalitiepartners, het slecht in de peilingen. In de media is de laatste tijd gespeculeerd over zijn vertrek als partijleider, maar vanuit D66 werd steeds krachtig weersproken dat Pechtold plannen in die richting had.

