Noordwijk-speler Denzel James wil nog niks van kampioenschap weten

NOORDWIJK - Noordwijk had zaterdag verrassend genoeg geen kind aan nummer drie VVOG, dat op een 6-1 nederlaag werd getrakteerd. 'Binnen tien minuten was het al 3-0, als je een vroege goal maakt is dat lekker. Maakt het makkelijker voor ons', aldus Denzel James, maker van de eerste treffer.

Noordwijk is de trotse koploper in de derde divisie, op doelsaldo boven Quick Boys. En dat na het kampioenschap van vorig seizoen in de hoofdklasse. Toch weigert James te zeggen dat zijn ploeg voor de titel gaat. 'We zijn pas zeven wedstrijden bezig, er kan nog van alles gebeuren', zegt hij.

James vervolgt: 'Pas in de winterstop gaan we kijken waar we staan. We zijn gepromoveerd, kennen nog niet alle ploegen. Maar momenteel zitten wij wel lekker in ons vel.'

