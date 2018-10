Tim Peters (Scheveningen) na gelijkspel tegen koploper: 'Doodzonde dat je 'm weggeeft'

DEN HAAG - Scheveningen pakte zaterdag een verdienstelijk punt tegen AFC, dat als koploper aan het duel begon. Het werd 3-3, maar kort voor tijd stond de thuisploeg nog met 3-2 voor. Speler Tim Peters was tevreden, maar baalde toch een beetje van de late tegentreffer. 'Doodzonde dat je ‘m weggeeft, maar het was een mooie wedstrijd, veel goals, veel strijd en een heleboel tevreden mensen op Houtrust.'

Peters had ook geloof in een goed resultaat tegen de Amsterdammers. 'We gingen deze wedstrijd in om te winnen, de hele week hadden wij al het gevoel dat er mogelijkheden waren om punten te pakken tegen de koploper.'

Scheveningen is een plek gestegen in de tweede divisie en staat nu elfde. AFC is door het gelijke spel gezakt naar plaats twee achter de nieuwe koploper IJsselmeervogels. De lijstaanvoerder heeft een punt meer.