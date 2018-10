Deel dit artikel:













Elson Hooi schiet ADO Den Haag langs pover FC Groningen Elson Hooi | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Door een doelpunt van Elson Hooi heeft ADO Den Haag met 1-0 gewonnen van FC Groningen. De ploeg van Fons Groenendijk was de hele wedstrijd de betere ploeg, maar kon het veldoverwicht maar in één doelpunt omzetten. Het is de derde overwinning van ADO in acht eredivisiewedstrijden. Door de overwinning staat de residentieploeg weer in het linkerrijtje.

Voor de wedstrijd werd er afscheid genomen van oud-ADO-spelers Édouard Duplan, Thomas Meißner en Tim Coremans. Het drietal speelde in totaal 118 competitiewedstrijden voor de Haagse club. De eerste helft zullen weinig mensen zich later nog herinneren. Radiocommentator Bas Muijs omschreef het nog als beste door het 'langzaam en rommelig' te noemen. Er waren slecht twee 'hoogtepunten' op te sommen na 45 minuten voetballen. Als eerste was er een prachtige voorzet van Nasser El Khayati waaruit Elson Hooi de 1-0 maakte. Daarnaast miste FC Groningen-aanvaller Uriel Antuna een enorme kans.

Levendiger na rust Na rust werd het duel wat levendiger. Vooral Elson Hooi liet zien dat hij dit seizoen in vorm is. Zowel verdedigend als aanvallend was de kleine international van Curaçao actief. Ook Tomáš Necid liet zich meermaals in de zestien van FC Groningen zien. De spits kopte onder andere vanaf vijf meter knap op goal. Sergio Padt liet zien waarom hij tot voor kort in de selectie van het Nederlands elftal zat; de doelman redde bekwaam. Padt was sowieso de enige Groningen-speler die een voldoende haalde. ADO was vooral de tweede helft heer en meester op het veld en jaagde op de 2-0. Die kwam er ondanks het overwicht niet. Wel moest Groodhuizen nog handelend optreden bij een corner van FC Groningen. Dit deed de doelman goed en hield daardoor voor het eerst in zijn carrière bij ADO de nul. Scoreverloop ADO Den Haag - FC Groningen (1-0): 1-0 Hooi ('32) Opstelling ADO Den Haag: Groothuizen, Troupée, Beugelsdijk, Kanon, B.Kuipers, Immers, El Khayati ('78 Goossens), Malone, Becker ('78 Lorenzen), Necid, Hooi Opstelling FC Groningen: Padt, Te Wierik, Memisevic, Chabot, Handwerker ('82 Pohl), Van der Looi ('72 Van Kaam), Warmerdam, Hrustic, Antuna, Doan, Mendes Moreira ('56 Mahi) Scheidsrechter: Allard Lindhout

Gele kaarten: Kanon (ADO Den Haag) Te Wierik, Hrustic (FC Groningen) Rode kaarten: Toeschouwers: 11.584 Cars Jeans Stadion