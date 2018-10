Twee doden bij ernstig ongeluk op A44

OUDE WETERING - Op de A44 tussen Oude Wetering en Nieuw-Vennep zijn zaterdagavond twee doden gevallen bij een ernstig verkeersongeval. Een derde persoon is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De snelweg richting Amsterdam is afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Een daarvan is op de zijkant op het asfalt terechtgekomen. Twee traumahelikopters zijn op de snelweg geland om de slachtoffers te verzorgen.

Een van de betrokkenen rende weg na het ongeluk, maar kon even later in een weiland door de politie worden aangehouden. Het is namelijk verboden om als direct betrokkene de plek van een ongeval te verlaten. Of de man achter het stuur zat toen het ongeluk gebeurde.

Over de identiteit van de slachtoffers kan de politie nog geen mededelingen doen. Ook is niet bekend of zij bestuurder of inzittende waren.