Arubanen van Quick Boys en FC Lisse over nationale ploeg: 'Feesten, dansen en zingen' Raymond Baten en Leroy Oehlers (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Middenvelder Raymond Baten won met Quick Boys zaterdag van FC Lisse (3-0). De international van Aruba had een rol bij de 2-0, die uiteindelijk op naam kwam van Lisse-speler Leroy Oehlers. Een eigen goal dus. 'Ik ging voor de bal, wat er daarna gebeurde… geen idee', bekent Baten lachend. 'Ik weet het wel', haakt Oehlers in. 'Kijk de beelden maar terug. Ik kreeg de bal tegen mijn achterhoofd aan. Toen ging-ie er in.'

Linksback Oehlers wilde niet al te lang bij dat moment van de nederlaag van FC Lisse stilstaan. 'Vergeten en doorgaan. Volgende week weer een andere wedstrijd. Zo simpel is het.' Baten en Oehlers zitten allebei bij het nationale team van Aruba. En dat is een feest. Zeker als Aruba wint. 'Dat is niet te beschrijven, dat is loco loco', schatert Baten. 'Dat is veel emotie. Daar moet je bij zijn. Kom het meemaken, zou ik zeggen.' Oehlers: 'Feesten, dansen, zingen. Alles komt er bij kijken.'