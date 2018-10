Basketballers ZZ Leiden grijpen naast de Supercup

LEIDEN - De basketballers van ZZ Leiden hebben naast de Supercup gegrepen. In Groningen was tegenstander Donar zaterdag voor ruim drieduizend toeschouwers met 74-69 te sterk voor de Leidse ploeg. Een driepunter bracht vlak voor tijd de beslissing.

ZZ Leiden kende een goede eerste helft en stond na de eerste twee kwarten ook met 36-44 voor. In de laatste twee kwarten kwam de ploeg van nieuwbakken coach Rolf Franke nét te kort en zag het Donar uiteindelijk winnen.

Het is de derde keer dat ZZ Leiden in een beslissingsduel tegen Donar naast een prijs grijpt. In de strijd om het landskampioenschap en de beker trokken de Groningers eerder dit jaar ook al aan het langste eind.

LEES OOK: ZZ Leiden zet goede stap richting Europa Cup-basketbal