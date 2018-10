Deel dit artikel:













ADO-keeper Groothuizen blij met eerste wedstrijd zonder tegendoelpunt: 'Voelt goed' ADO Den Haag-keeper Indy Groothuizen | foto: Soocrates Images

DEN HAAG - Meer dan een half jaar moest ADO Den Haag wachten op een wedstrijd zonder tegendoelpunten. De uitwedstrijd tegen Ajax op 25 februari was het laatste duel dat de residentieclub de nul hield. Tegen FC Groningen was het weer zover. Doelman Indy Groothuizen was er blij mee. 'Dit voelt hartstikke goed', jubelde hij na de wedstrijd.

Hij was blij met zijn rol. 'Ik kon me goed onderscheiden. Hoogtepunt was die bal in de slotfase uit een corner die ik pakte.' Mede dankzij die redding in de blessuretijd won ADO Den Haag met 1-0 van FC Groningen. Ook zijn trainer Fons Groenendijk was blij met het resultaat en dat zijn ploeg eindelijk weer de nul hield. 'Dat is een keer leuk voor de keeper en de verdediging', zei de coach. 'Het centrum stond vandaag ook veel beter dan vorige week. Dat scheelde ook.' LEES OOK: Duplan, Meißner en Coremans nemen afscheid van publiek ADO Den Haag