Lex Immers over advies van zijn vader: 'Dat hij kritisch is, heeft me ver gebracht'

DEN HAAG - 'Mijn vader is altijd kritisch', zei ADO Den Haag-speler Lex Immers na de gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen. 'Ik keek altijd positief naar voetbal. Terwijl hij altijd kritiekpunten had. Toen ging er bij mij een lampje branden, met wat ik moest verbeteren.'

Over de wedstrijd tegen FC Groningen was Immers ook kritisch. 'Die was slecht', zei de man die bij afwezigheid van Aaron Meijers de aanvoerder was. 'Maar slechte wedstrijden moet je ook winnen. Groningen speelde dramatisch en wij de eerste helft ook. De tweede helft waren wij een stuk beter. Gelukkig hebben we gewonnen.'

