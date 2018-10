Steun uit de 'hoerenbranche' voor Haagse visvrienden

DEN HAAG - Karpervissers Ed van der Veen en Erik de Groot uit Den Haag hebben in de aanloop naar een meerdaagse karperviswedstrijd een bijzondere sponsor gevonden. Dankzij De Lekkere Kattekop, het raamexploitatiebedrijf dat Patricia Ouwehand runt in de Doubletstraat, staan de twee Haagse visvrienden in gloednieuwe trainingspakken te hengelen.

Van der Veen groeide op om de hoek van de Geleenstraat. 'Die meisjes ken ik dus goed, ik ben ermee groot geworden. Het is dan ook eigenlijk een heel normale business. Dat willen we uitdragen met deze actie.'

De twee mannen nemen dit weekend deel aan een driedaagse karperviswedstrijd in het Zoetermeerse Westerpark. 'Een heel serieuze wedstrijd', zegt Van der Veen. 'Hier komen mensen vanuit het hele land op af. De eerste wedstrijd van dit jaar hebben we gewonnen.'



Normaal

'Met deze sponsoractie willen we eigenlijk vooral aangeven dat we een heel normaal bedrijf zijn', vertelt Ouwehand trots. 'Voor zover ik weet is dit de eerste sponsoractie vanuit - laat ik het heel oneerbiedig zeggen - de 'hoerenbranche'. De Doubletstraat is een heel keurige, rustige straat waar echte ondernemers keihard werken. Jaren geleden zijn we gelegaliseerd, maar nu is het hoog tijd dat we ook genormaliseerd worden.'

In hun gloednieuwe trainingspakken brengt het Haagse vissersduo het hele weekend door in het Zoetermeerse park. Dat betekent dat ze 's nachts samen in een tentje slapen. Van de lage temperaturen hebben ze geen last. 'De nieuwe trainingspakken zijn lekker warm.'

