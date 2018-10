Ruim 93.000 euro bij elkaar gewandeld tijdens 11strandentocht

REGIO - 1.111 lopers hebben zaterdag meegedaan aan de tweede editie van de 11strandentocht. Met deze wandel- en hardlooptocht, die tussen Bloemendaal en Hoek van Holland werd afgelegd, werd ruim 93.000 euro opgehaald voor de Hartstichting.

Onder zonnige omstandigheden kozen de deelnemers uit verschillende afstanden: 11, 20, 40 of 60 kilometer. Ruim 220 mensen liepen de grootste afstand: een tocht van 60 km langs elf stranden. Deelnemers mochten kiezen of ze wilden starten in Bloemendaal, Noordwijk of Scheveningen. De andere stempelposten waren op de stranden van Zandvoort, Katwijk, Wassenaar, Den Haag Zuiderstrand, Kijkduin, Ter Heijde, 's-Gravenzande en Hoek van Holland.

'Het was een groot succes', zegt David Verschoor van de Hartstichting. 'Vorig jaar moesten de 1.111 helden nog door wind en regen de tocht afleggen, dit jaar waren de weersomstandigheden gelukkig een stuk beter. De deelnemers hebben alles op alles gezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Hartstichting.'