IN BEELD: Museumnacht trekt 10.000 bezoekers

Het thema van dit jaar was Vuur en Vlam. Zo was er in Museum Meermanno een 'gepassioneerd ballonen vouwen', vertelt projectleider Deirdre Schoemaker. 'Het was een succes en bezoekers gingen echt los', zegt ze lachend.

Anders ten opzichte van vorig jaar was dat er geen opening was, maar dat er door de stad heen overdag al acts waren. 'We gaven previews in de stad. Zo was er in de Grote Markstraat al tango', aldus Schoemaker. De vijf verschillende acts traden zaterdagmiddag meerdere keren op verschillende plekken in de stad op.



'Gezellig druk'

'Het was gezellig druk', gaat Schoemaker verder. 'Alleen was het jammer dat het begon te regenen. Maar er waren bijna geen lange rijen.'

Waar wel een rij stond was de Gevangenpoort. 'Daar werden liefdesverhalen in de gevangenis vertelt.' Even verderop gingen de bezoekers in de Tweede Kamer terug naar de tijd van onrust, demonstraties en felle politieke debatten.