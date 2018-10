Deel dit artikel:













Minimarathon door Madurodam: 'Ik heb vijf weken zakgeld gespaard voor het goede doel' Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Deelneemster Minimarathon Madurodam | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Na New York, Amsterdam en Rotterdam, houdt Madurodam zondag een eigen marathon. En net als alles bij Madurodam is deze ook kleiner. De marathon is 1,69 kilometer, dat is een 25ste van de lengte van de officiële marathon en dat is weer de schaalverhouding waarin Madurodam oorspronkelijk gebouwd is. De opbrengst van de marathon gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

‘Mijn ouders lopen altijd de marathon en nu loop ik zelf voor het eerst. Ik heb vijf weken zakgeld gespaard voor het goede doel’, vertelt een meisje vlak voor de start. In totaal lopen 228 kinderen mee. Zanger Douwe Bob loopt ook mee. Tekst loopt door na Tweet.



Het geld gaat naar het project 'Samen naar School' van NSGK. In Nederland kunnen ruim 10.000 kinderen niet naar school vanwege een handicap en krijgen daardoor geen onderwijs. Met extra geld van het project kunnen kinderen met een handicap wel naar een gewone school.

