Deze Haagse panden komen in aanmerking voor een monumentale status

DEN HAAG - Den Haag krijgt er flink wat monumentale panden bij. Het college heeft een lijst opgesteld van een tiental panden die in aanmerking komen voor de monumentale status. Zo kunnen op het terrein van 'Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen Oud-Rosenburg' (het huidige Parnassia) de portierswoning, twee dokterswoningen en de directeursvilla een monument worden.

Vorig jaar werd Hoeve Ysendoorn gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe uitvaartlounge op de plek van de eeuwenoude hoeve. Hart voor Den Haag/Groep de Mos-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar stelde naar aanleiding hiervan vragen aan het college. 'Het stadsbestuur deed mij toen de toezegging om een nadere inventarisatie te doen. Dat nu blijkt dat er een tiental objecten een monumentale status kunnen krijgen, is fantastisch.'

De panden waarover dit advies is gegeven kunnen nu in het register van beschermde monumenten in de gemeente Den Haag worden opgenomen. Bewoners en eigenaren kunnen hier nog bezwaar tegen aantekenen.

Kijk hier op de kaart naar alle voorgestelde panden voor een monumentenstatus:Wil je alle adressen los zien, scrol dan door naar beneden.



Lijst voorgestelde monumenten: